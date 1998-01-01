فيديو.. برشلونة يكتسح ليون ويصل ربع نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة الإسباني من بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد سحق ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في فرنسا.

وشهدت مباراة الليلة تألق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الكبير من خلال تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين لمصلحة جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي.

البرغوث افتتح مجال التسجيل لفائدة البرسا في الدقيقة 18 من ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ثم أضاف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتمريرة حريرية من جانب سواريز.

وفي الدقيقة 58، تمكن الفريق الزائر من إحراز هدف تذليل الفارق عبر اللاعب لوكاس توسار، ليفتح باب العودة لليون، إلا أن ميسي عاد ليضيف الهدف الثالث لمصلحة البلوجرانا في الدقيقة 78، وبعد 3 دقائق لاحقة، صنع أبو تياجو الهدف الرابع لجيرارد بيكيه المتقدم من الخلف للأمام.

وأخيراً وقع البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي على الهدف الخامس للكتلان في الدقيقة 86.