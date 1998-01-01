  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يكتسح ليون ويصل ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 14 مارس 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتسح ليون ويصل ربع نهائي دوري الأبطال


وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة الإسباني من بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد سحق ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في فرنسا.

وشهدت مباراة الليلة تألق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الكبير من خلال تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين لمصلحة جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي.

البرغوث افتتح مجال التسجيل لفائدة البرسا في الدقيقة 18 من ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ثم أضاف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتمريرة حريرية من جانب سواريز.

وفي الدقيقة 58، تمكن الفريق الزائر من إحراز هدف تذليل الفارق عبر اللاعب لوكاس توسار، ليفتح باب العودة لليون، إلا أن ميسي عاد ليضيف الهدف الثالث لمصلحة البلوجرانا في الدقيقة 78، وبعد 3 دقائق لاحقة، صنع أبو تياجو الهدف الرابع لجيرارد بيكيه المتقدم من الخلف للأمام.

وأخيراً وقع البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي على الهدف الخامس للكتلان في الدقيقة 86.

#برشلونة #دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

البحرين: وزير الطاقة القطري السابق فقد عقله في لندن

أمير سعودي في أول زيارة للمناطق الفلسطينية (صور)

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

الحايك: اقتصاد غزة وصل حد الإفلاس ويطالب بوضع خطة عاجلة لانقاده

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

الأخبار الرئيسية

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

بالاسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم 6 طلبة في جامعة بيرزيت

اشتيه

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

والجولان

الولايات المتحدة تسقط وصف "محتل" عن الجولان و الضفة وقطاع غزة و"اسرائيل" تعقب

مسيرات

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة