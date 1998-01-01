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اعتقال لبناني راسل أفيخاي أدرعي على "فيسبوك"

الخميس 14 مارس 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال لبناني راسل أفيخاي أدرعي على "فيسبوك"


القدس المحتلة / سما /

اعتُقل طالب جامعي يدرس الحقوق في لبنان، بعد أن حاول الاتصال مع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الخميس، بأن الشاب يُدعى "مصطفى د."، تأثر بالممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني، الذي اشتبه به في الماضي، بالتخابر مع إسرائيل.

وأوضح مصطفى في المحكمة العسكرية اللبنانية، دوافعه بأنها "طمعا بالمال والنساء". ولم يرد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على توجه اللبناني عبر "فيسبوك".

وذكر مصطفى أنه قرر البحث في قائمة الأصدقاء لدى أدرعي، ليجد فتاة شقراء بزيّها العسكري الإسرائيلي. يروي أنه بحث في صورها بلباس البحر، ثم أضافها وأرسل إليها رسالة، عارضاً عليها تزويدها بمعلومات أمنية، مُبدياً إعجابه بدولة إسرائيل، لكنّها لم ترد عليه. ولاحقاً، أوقفه فرع المعلومات، وأحاله على القضاء.

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