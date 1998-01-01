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قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بيت لحم

الخميس 14 مارس 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة شبان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد عدنان ملش (23 عاما)، ومصعب صبحي العزة (25 عاما)، من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وإسلام احمد صلاح (30 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، ووليد ناصر مسلم (20 عاما)، من منطقة جبل هندازة شرقا، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأوضح المصدر أن قوات الاحتلال اثناء دهم منزل المعتقل محمد صبحي العزة، اطلقت قنابل الغاز والصوت داخل المنزل، ما أدى إصابة عدد من قاطنيه بالاختناق، وقدم لهم طاقم اسعاف الهلال الأحمر الإسعافات الأولية.

#قوات الاحتلال

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