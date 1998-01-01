صحيفة الرسالة بغزة تتوقف عن الصدور بسبب ازمة مالية

غزة / سما /

أعلنت إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام وقف النسخة المطبوعة لصحيفة الرسالة، لتعلن رحيل الورق وبقاء الرسالة.

وارجعت المؤسسة اسباب التوقف الى الازمة المالية التي تواجهها.

وصدرت الصحيفة المحسوبة على حركة حماسفي فبراير 1997 بعددها الأول، وفي مارس 2019 اجبرتها الأزمة المالية الصحيفة على وقف الطباعة.

وأصدرت الصحيفة 1678 عددا مطبوعا وثقت بها الرسالة مراحل فاصلة في الحياة الفلسطينية الا انها اضطرت اليوم للتحول الى الاعلام الرقمي.

وودعت الصحيفة المحسوبة على حركة حماس جمهورها بعدد نهائي اليوم حمل عنوان "جفت الصحف".