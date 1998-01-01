  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

الخميس 14 مارس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي


القدس المحتلة / سما /

شن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، هجوما جديدا على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة إن "نصر الله يتحدث دائما عن مشاكله الاقتصادية ويتذمر من نقص الأموال".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن "كل أموال نصر الله تصرف على الجولان" المحتل.

وتابع بالقول "لو أنه لم يتصرف بتلك الطريقة لما اضطر لطلب تبرعات من المعجبين مثل هيفاء وهبي".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وجه الجيش الإسرائيلي رسالة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، سخر فيها من موقفها من "حزب الله" وأمينه العام، حسن نصر الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مخاطبا المطربة اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها الـ43، الذي يوافق 10 مارس: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟"، بحسب قوله.

الأكثر قراءة اليوم

جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

البحرين: وزير الطاقة القطري السابق فقد عقله في لندن

أمير سعودي في أول زيارة للمناطق الفلسطينية (صور)

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة

مصر.. بلاغ يدعو للتحقيق في احتمال تدبير تفجير الطائرة الإثيوبية لاغتيال 6 علماء مصريين

الأخبار الرئيسية

بالاسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم 6 طلبة في جامعة بيرزيت

اشتيه

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

والجولان

الولايات المتحدة تسقط وصف "محتل" عن الجولان و الضفة وقطاع غزة و"اسرائيل" تعقب

مسيرات

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اردوغان

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"