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بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة

الأربعاء 13 مارس 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة


القدس المحتلة / سما /

ذكر وسائل الإعلام العبري، اليوم الاربعاء، أن المئات من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء المظليين سيشاركون في مناورة دولية على الأراضي الألمانية.

وأوضح موقع والا العبري، أن المناورة ستستمر لأكثر من عشرة أيام، بمشاركة عشرات الدول بما في ذلك قوات من الجيش الألماني، البريطاني، والأمريكي.

ووفقا للموقع العبري، الحديث يدور عن مناورة ضخمة تعتبر الأولى من نوعها ستحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة بما في ذلك تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المختلفة.

يشار إلى أنه قد جرت خلال الأشهر الأخيرة الماضية سلسلة من اللقاءات بين مندوبين عن الجيش الاسرائيلي والبريطاني والأمريكي للتجهيز للمناورة التي سيطلق عليها اسم ALLied spirit

#جيش الاحتلال #الجيش البريطاني #الجيش الامريكي #المانيا #الحرب الشاملة

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