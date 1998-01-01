الرئيس يمنح الإعلامي والكاتب يحيي رباح وسام الثقافة والعلوم والفنون

رام الله / سما /

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، الإعلامي والكاتب يحيي رباح، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس ، للإعلامي والكاتب يحيي رباح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره.

ومنح الرئيس، الإعلامي رباح، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لدوره ومسيرته الرائدة في مجالي الإعلام والإذاعة، باعتباره واحدا من أركان الفعل الاعلامي الفلسطيني، وتثمينا لدوره الابداعي في الرواية والمقالة، إسنادا للثورة الفلسطينية.