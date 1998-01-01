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تركي في السجون الإسرائيلية يكشف بشاعة الاحتلال

الأربعاء 13 مارس 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي في السجون الإسرائيلية يكشف بشاعة الاحتلال


غزة / سما/

أصدر الكاتب والناشط التركي، أورهان بويروك، كتابا بعنوان "الاستجواب الصهيوني، تركي في سجون إسرائيل" سرد فيه ذكرياته في المعتقل الاسرائيلي، وسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأوقفت سلطات الاحتلال، بويروك، في مطار بن غوريون، بتل أبيب، عام 2016، أثناء توجهه للأراضي الفلسطينية المحتلة، لزيارة القدس والمسجد الأقصى.

وتعرض بويروك على مدار 22 يوما، لشتى أنواع الضغوط والظلم والتعذيب النفسي.

وقضى الناشط 19 يوما من أصل 22 يوم في الأسر، في زنزانة، ومثل أمام المحكمة 3 مرات، وخضع لساعات طويلة من الاستجواب.

وشرح بويروك أساليب الضغط النفسي التي مورست عليه، ولحظات الاستجواب العصيبة التي استمرت 35 ساعة دون انقطاع.

وروى الكاتب تفاصيل توقيفه، وزجه في زنزانة منفردة، وأساليب الاستجواب ويومياته في السجن، وذكريات اللحظات المؤثرة التي عاشها مع الفلسطينيين المعتقلين.

و يسلط بويروك الضوء على مخططات "إسرائيل" بشأن القدس والمسجد الأقصى، وينبه القراء إلى المخاطر المحدقة بالأماكن المقدسة.

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