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الاحتلال يعتقل حارسا من "الأقصى" ويستدعي آخر

الأربعاء 13 مارس 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل حارسا من "الأقصى" ويستدعي آخر


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، حارس المسجد الأقصى المبارك سائد السلايمة، أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.

كما واستدعت شرطة الاحتلال حارس المسجد عيسى بركات للتحقيق معه.

وكان الحارسان سلايمة، وبركات، قد منعا اليوم شرطة الاحتلال من اقتحام مصلى باب الرحمة في الأقصى المبارك.

الى ذلك، أطلقت سلطات الاحتلال سراح حارس المسجد الأقصى محمد طينة، بشرط الحبس البيتي لخمسة ايّام، وبكفالة مالية مدفوعة بقيمة 1500 شيقل، الى أن  يمثل أمام محكمة الاحتلال يوم الأحد المقبل.

#الاحتلال #القدس #الاقصى

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