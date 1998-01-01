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نتنياهو يوجه رسالة لحزب الله و ايران وهذا مفادها..

الأربعاء 13 مارس 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجه رسالة لحزب الله و ايران وهذا مفادها..


القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الى تنظيم حزب الله اللبناني وايران بشأن الخلية التي تتبع لحزب الله.

و قال: "إن الحديث يدور عن انجاز مهم جدا للاستخبارات الإسرائيلية"، مضيفا: " هذه الخلية تأتي في إطار المشروع الايراني المعادي لإسرائيل، ولن نسمح باستمرار التواجد العسكري الإيراني في سوريا".

ادعى نتنياهو خلال رسالته التى وجهها لحزب الله، أن الجيش الإسرائيلي يعلم ما يفعلونه، وأن ما تم كشفه ما هو إلا جزء يسير مما يعرفه عنهم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي سمح بالنشر صباح اليوم وزعم أن قواته كشفت خلية لحزب الله تقوم بجمع معلومات عن القوات الإسرائيلية في الجولان، للتجهيز لتنفيذ عمليات انطلاقا من الجولان حال وقوع أي مواجهة بين الطرفين.

#نتنياهو #حزب الله #ايران #اسرائيل

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