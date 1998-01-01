الصحة بغزة تصدر قرار بشأن ممارسة الحجامة تعرف عليه..

غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، قرارا يقضي بمنع ممارسة الحجامة خارج المؤسسات الصحية المرخصة، والتي يتوفر فيها شروط السلامة الصحية للمرضى.

وأكد القرار على عدم السماح بذلك الا لمن يعمل في الحقل الطبي من الاطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض الحاصلين على شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس, اضافة الى حصوله على دورات تدريبية من جهات معتمدة في الحجامة.

وقالت الصحة بغزة في بيانها، إن هذا القرار من منطلق حرص وزارة الصحة على مأمونية تقديم الخدمة الصحية المناسبة ضمن اللوائح والشروط القانونية والفنية , والتي من شأنها تنظيم الخدمة والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.