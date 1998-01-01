  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تصدر قرار بشأن ممارسة الحجامة تعرف عليه..

الأربعاء 13 مارس 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر قرار بشأن ممارسة الحجامة تعرف عليه..


غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء،  قرارا يقضي بمنع ممارسة الحجامة خارج المؤسسات الصحية المرخصة، والتي يتوفر فيها شروط السلامة الصحية للمرضى.

وأكد القرار على عدم السماح بذلك الا لمن يعمل في الحقل الطبي من الاطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض الحاصلين على شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس, اضافة الى حصوله على دورات تدريبية من جهات معتمدة في الحجامة.

وقالت الصحة بغزة  في بيانها،  إن هذا القرار من منطلق حرص وزارة الصحة على مأمونية تقديم الخدمة الصحية المناسبة ضمن اللوائح والشروط القانونية والفنية , والتي من شأنها تنظيم الخدمة والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

#الصحة بغزة #ممارسة الحجامة #الحجامة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم

البحرين: وزير الطاقة القطري السابق فقد عقله في لندن

الخارجية الإماراتية ترد على نتنياهو وتصف تصريحاته بـ"أمر مخجل "

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

شهيد و40 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في سلفيت

الأخبار الرئيسية

مسيرات

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اردوغان

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة