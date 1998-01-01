طلبة المحاسبة في الكلية الجامعية يستعرضون القوائم المالية لشركاتهم الافتراضية

غزة / سما /

نظم اختصاص المحاسبة التابع لقسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لقاءً لعرض القوائم المالية الختامية للشركات الافتراضية لطلبة المحاسبة.

بحضور ومشاركة كل من علي حميدة رئيس القسم، شادي أبو شنب منسق اللقاء، هاني الزايغ مدرس مساق مبادئ المحاسبة، إياد أبو هين نقيب المحاسبين، نضال جرادة مستشار قانوني، وطلبة المحاسبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وأوضح حميدة، أن القسم حرص على تنظيم هذا اللقاء النوعي والمتميز بما ينسجم مع رؤية الكلية الجامعية في تعزيز التعليم التطبيقي وربط المفاهيم النظرية بالجوانب العملية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي، مبينا أن الطلبة قاموا بإعداد القوائم المالية الختامية على مدار فصل دراسي كامل من خلال تعلم المفاهيم المحاسبية والدورة المحاسبية الكاملة وتطبيقها على شركات افتراضية أعدها الطلبة بشكل كامل.

من جانبه، ذكر أبو شنب أن أهمية هذا اللقاء تكمن في تحقيقه لمفاهيم المحاكاة في التعليم المحاسبي والتي تنفرد فيها الكلية الجامعية على مستوى المؤسسات الأكاديمية العاملة في قطاع غزة، حيث يبدأ الطالب دراسته الجامعية بالتطبيق على شركات افتراضية خلال العام الدراسي الأول، ثم ينتقل إلى التطبيق العملي في مختبر محاكاة المحاسبة الأول من نوعه على مستوى فلسطين، وذلك في سنة التخرج التي تسبق خطة التدريب الميداني في مؤسسات المجتمع المتخصصة.

وفي ذات السياق، أكد الزايغ أن قسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية الجامعية يعمل وفق رؤية تطوير أساليب التدريس وتوظيف المهارات والإمكانات التكنولوجية في عملية تعليم المحاسبة، وذلك بهدف إكساب الطلبة كافة المهارات التخصصية بدءًا من المستند المحاسبي مرورا بجميع مراحل الدورة المحاسبية، وصولا إلى القوائم المالية الختامية، وهو أمر يمنح طلبتنا ميزة تنافسية مقارنة بزملائهم من خريجي الجامعات الأخرى.

من جانبه، هنأ أبو هين قسم العلوم الإدارية والمالية على عقد هذا اللقاء المهم والفريد من نوعه، مشيدا بالجهود التي يبذلها القسم في إرفاد المجتمع الفلسطيني بالنخب المؤهلة من الكوادر المختصة والحاصلة على أفضل فرص التعليم والتدريب في مجال المحاسبة.

وأكد أن امتلاك الطلبة لهذا النوع والكم الرائع من المهارات التخصصية يساعدهم على الانخراط في سوق العمل مباشرة بعد التخرج دون الحاجة إلى الحصول على برامج تدريبية في هذا المجال.

وفي مشاركته، تحدث جرادة عن الإجراءات القانونية المتبعة في وزارة الاقتصاد الوطني بشأن تسجيل الشركات، وأهم الإجراءات والمتطلبات التي تشترطها الوزارة حسب القوانين الرسمية لتسجيل هذه الشركات، مؤكدا على أهمية تعزيز ثقافة الطلبة في الجوانب القانونية التجارية بما يثري معارفهم ومخزونهم المعلوماتي بهذه المتطلبات القانونية.

واستعرض الطلبة القوائم المالية لعدد من الشركات الافتراضية التدريبية التي قاموا بإعدادها أثناء دراستهم لمساق مبادئ المحاسبة، واستعرضوا أهم المراحل المحاسبية التي نفذوها مستفيدين من المهارات والمعارف التي تحصلوا عليها خلال الدراسة وتطبيقها على جميع العمليات المالية في الشركات الافتراضية بدءا من عمليات تقديم رأس العمال والحصول على التمويل، ومن ثم عمليات البيع والشراء وختاما بعمليات التعامل النقدي مع البنوك والشيكات المالية، وصولا إلى إعداد القوائم المالية بما يخدم استكمال العمل المحاسبي لهذه الشركات في مساقات المحاسبة القادمة.

يشار إلى أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومن خلال أقسام إدارة المال والأعمال في درجة البكالوريوس والعلوم الإدارية والمالية في درجة الدبلوم المتوسط تحرص على خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال إعداد الكوادر المؤهلة والمختصة في المجالات الإدارية والمحاسبية المختلفة، فضلا عن جهودها في توفير فرص التدريب النوعية وكذلك فرص التشغيل المميزة لخريجيها بما يسهم في تطوير عمل مؤسسات المجتمع المختلفة.