  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة

الأربعاء 13 مارس 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة


رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن الأسرى بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تغير مستوى المواجهة مع  إدارة معتقلات الاحتلال، مع استمرار الأخيرة بنصب أجهزة التشويش في محيط أقسام الأسرى، خاصة في معتقل "النقب الصحراوي" الذي يشهد حالة من التوتر الشديد منذ أسابيع.

وأشار نادي الأسير إلى أن سبعة أسرى في معتقل "النقب" يواصلون إضرابهم عن الطعام، ضد اعتقالهم الإداري، منذ عشرة أيام، وترفض الإدارة إخراجهم من القسم القابعين فيه وهو قسم (4)، وتبقيهم رغم إضرابهم تحت تأثير أجهزة التشويش، والأسرى هم: عبد الله حميدة، فؤاد عبيات، عمر الشافعي، وعبد القادر أبو عيشة، ونور التميمي، ونور القواسمة، وداود عدوان.

وكان أسرى "النقب" بدأوا بتنفيذ خطوات احتجاجية رافضة، لإجراءات الإدارة بحقهم، تمثلت بالعصيان وحل التنظيم.

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم

البحرين: وزير الطاقة القطري السابق فقد عقله في لندن

الخارجية الإماراتية ترد على نتنياهو وتصف تصريحاته بـ"أمر مخجل "

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

شهيد و40 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في سلفيت

الأخبار الرئيسية

مسيرات

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اردوغان

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة