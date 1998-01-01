أبو هولي: محاولات إلغاء تفويض "الأونروا" ستبوء بالفشل

غزة / سما /

أكد أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الاربعاء، أن تحرك منظمة التحرير الفلسطينية مع الأونروا يأتي في إطار حشد الدعم المالي والسياسي من أجل الحفاظ على وجودها حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين.

وشدد أبو هولي على أن العام 2019 عام مصيري وهام ومليء بالتحديات التي تواجه قضية اللاجئين ومحاولات تصفيتها من قبل الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، عبر انهاء عمل الأونروا والغاء تفويضها الممنوح لها بالقرار 302، واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واضاف خلال كلمته في حفل تكريم 40 طالبة من حافظات القرآن الكريم نظمته مدرسة بنات المغازي الإعدادية اليوم الأربعاء، بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ان تفويض الأونروا سينتهي في أيلول المقبل، وان التصويت لتجديد التفويض سيكون في شهر تشرين الثاني بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد عملها لثلاث سنوات جدد حتى نهاية عام 2022.

وتخلل الحفل القاء العديد من الكلمات من قبل عدد من المسؤولين، وانتهى بتكريم الطالبات من حفظة القرآن الكريم.