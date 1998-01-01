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الحمد الله: المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني والسياسي ويجب الالتفاف حولها

الأربعاء 13 مارس 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني والسياسي ويجب الالتفاف حولها


رام الله / سما /

قال رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الاربعاء، "إن الرئيس محمود عباس هو صمام الأمان والشرعية الوحيدة المتبقية لنا، وإن المؤسسة الأمنية هي حامية المشروع الوطني والسياسي، ويجب الالتفاف حولها وحمايتها".

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم لمقري الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية، حيث التقى خلالها مدير عام جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ومدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية زكريا مصلح، ومدراء الإدارات والأقسام في الأجهزة، رافقه وكيل وزارة الداخلية  محمد منصور، والمستشار الأمني لوزير الداخلية محمد الجبريني.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس واعتزازه بالمؤسسة الامنية ومنتسبيها، على جهودهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وضبط الحالة الأمنية في المحافظات رغم معيقات الاحتلال والظروف الصعبة التي نواجهها، مشددا على ضرورة استدامة العمل الأمني وأن تحافظ عليه الحكومات اللاحقة.

ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال ،تحية اجلال واكبار لشهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها وأسراها الذين بذلوا أغلى ما عندهم لخدمة وطننا فلسطين.

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