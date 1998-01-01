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رام الله: الشرطة تضبط ضبط نصف كيلو مخدرات داخل منزل

الأربعاء 13 مارس 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الشرطة تضبط ضبط نصف كيلو مخدرات داخل منزل


رام الله / سما /

ضبطت الشرطة،  اليوم الاربعاء،  مادة يشتبه انها مخدرة بلغت من الوزن نصف كيلو غرام بمنزل احد تجار المخدرات في مدينة رام الله.

ووفقا لبيان الإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، خلال متابعة إدارة مكافحة المخدرات لعدد من الأشخاص المشتبه بهم في تجارة وترويج المواد المخدرة وردت معلومات حول وجود مواد مخدرة بمنزل احد تجار المخدرات في إحدى قرى رام الله.

وأضاف: أن قوة من إدارة مكافحة المخدرات تحركت إلى المنزل بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وخلال عملية التفتيش تم ضبط مادة يشتبه انها مخدرة بوزن نصف كيلو غرام، وتم إلقاء القبض على الشخص الذي بحوزته المواد المخدرة.

وشدد البيان، على انه تم ضبط المضبوطات والتحفظ على الشخص وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا .

#رام الله #مخدرات

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