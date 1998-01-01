صحيفة بريطانية: نتنياهو لا يعرف الخجل

لندن /سما/

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، حدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "يهودية الدولة"، ووصفت تصرفاته بأنها "متعصبة وعمياء وتلعب على تغذية الانقسام".

وانتقدت الصحيفة، التصريحات التي أطلقها نتنياهو، الأحد الماضي، وقال فيها إن "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها"، معتبرة أن تصريحاته "كان يفترض أن تكون صادمة لكنها في الحقيقة كشفت بوضوح الهدف من قانون قومية الدولة الذي أقر العام الماضي وجعل الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية".

وقالت الصحيفة: "إن هذه التصريحات كان ينبغي أن تكون مخزية لو كان نتنياهو يعرف الخجل، لكن حملته للترشح لفترة جديدة في رئاسة الوزراء رغم الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والفساد توضّح أنه ليس كذلك، وأنه يقوى بتعزيز الانقسام".

وأضافت: "تصرفات نتنياهو الأخيرة بمثابة تعصب أعمى ومقيت وانحراف نحو التطرف، وكذلك ينطبق الأمر على تحوله الشنيع لليمين وجمع الأحزاب المتشددة ودمج القوى العنصرية اليهودية المعادية للعرب والأحزاب المساندة للاستيطان ومساعدتها على عبور عتبة التمثيل في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لدعمه بشكل شخصي في رئاسة الوزراء".

وتابعت: "نتنياهو ضم لتحالفه حزب القوة اليهودية الذي يضم أتباع الحاخام السابق مائير كاهانا في حركة كاخ المحظورة في إسرائيل والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية".