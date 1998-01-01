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إريكسين على رأس أولويات زيدان في الصيف

الأربعاء 13 مارس 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إريكسين على رأس أولويات زيدان في الصيف


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية بأن الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير على رأس المرشحين للانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد مساء يوم الاثنين الماضي عن عودة الفرنسي زين الدين زيدانلتدريب الفريق، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأشارت الصحيفة ريال مدريد سيقوم بسوق انتقالات صيفي تاريخي بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما رحل عن المرينجي الصيف الماضي بسبب سياسة فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي الخاصة بالتعاقد مع لاعبين شباب فقط.

وأكملت الصحيفة أن رئيس النادي تراجع عن قراره، وسيقوم بالتعاقد مع نجوم مميزة من أجل عودة الريال من جديد.

وأوضحت “الدايلي ميل” بأن الفرنسي زين الدين زيدان قد طلب بالاسم النجم الدنماركي كريستيان إريكسين، ليكون لاعبًا في ريال مدريد الموسم المقبل، لتعويض رحيل الكرواتي لوكا مودريتش المحتمل في الصيف.

الجدير بالذكر أن النجم الدنماركي كريستيان إريكسين ابن 27 عامًا ينتهي عقده مع فريقه توتنهام هوتسبير في صيف عام 2020.

#إريكسين #زين الدين زيدان

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