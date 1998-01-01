ألكسيس سانشيز يوافق على مغادرة مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

وافق المهاجم ألكسيس سانشيز على مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” إن اللاعب الدولي التشيلي أصبح يدرك بأن مستقبله لم يعد مع فريق الشياطين الحمر ، مشيرة إلى استعداده التام لتخفيض راتبه للانتقال إلى نادٍ آخر.

وأفادت هذه المعلومات أن ألكسيس سانشيز الذي يتعافى حالياً من إصابة في الركبة قد أبلغ وكيل أعماله أنه يود الانضمام إلى فريق جديد في الصيف ، لكن من دون تحديد وجهته.

وقرر لاعب آرسنال السابق تخفيض راتبه السنوي الضخم بسبب علمه بأن هناك عدداً قليلاً من الأندية القادرة على تحمل أجوره الحالية ، وبالتالي يتعين عليه إعادة التفاوض عليها.

ونشرت صحيفة “ذا صن” أمس الثلاثاء تقريراً يؤكد أن المدرب أولي جونار سولشاير قرر التخلي عن النجم التشيلي بسبب راتبه البالغ 25 مليون يورو سنوياً ، حتى لو كان على سبيل الإعارة.

وانضم ألكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف في كانون الثاني / يناير 2018 ، وذلك في صفقة تبادل مع اللاعب الأرميني هنريخ مخيتاريان.