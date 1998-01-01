  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: اعتقال 51 مواطنا خلال 24 ساعة

الأربعاء 13 مارس 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: اعتقال 51 مواطنا خلال 24 ساعة


رام الله /سما/

طالت حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم أطفال وسيدة من الخليل، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين كانت أشدها في القدس، إضافة إلى عمليات تفتيش وتخريب للمنازل.

وأوضح نادي الأسير، أن (19) مقدسيا اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم أمس، بينهم سبعة فتية على الأقل، تراوحت أعمارهم من (14- 18) عاما، رافق ذلك اعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، حيث أفرج لاحقا عن غالبيتهم بشروط، ولا تزال مجموعة منهم تنتظر المحاكمة.

وقال النادي إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة جنين، و9 مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل بينهم السيدة مها حسن الترك (30 عاما)، حيث جرى اعتقالها يوم أمس من أمام حاجز عسكري في البلدة القديمة، فيما اعتقل 4 مواطنين من محافظة قلقيلية، ومثلهم من محافظة طولكرم، واثنين آخرين من بلدة العوجا في أريحا، اضافة الى 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يلتقي العمادي وهذا ما بحثاه...

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم

غانتس: سنعارض بناء ميناء لصالح حماس في غزة ومستقبل القطاع يقع على عاتقها

الخارجية الإماراتية ترد على نتنياهو وتصف تصريحاته بـ"أمر مخجل "

البحرين: وزير الطاقة القطري السابق فقد عقله في لندن

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

بالصور .. المصلون يؤدون صلاتهم على عتبات "الاقصى" والاعتداء متواصل

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة