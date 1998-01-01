نادي الأسير: اعتقال 51 مواطنا خلال 24 ساعة

رام الله /سما/

طالت حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم أطفال وسيدة من الخليل، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين كانت أشدها في القدس، إضافة إلى عمليات تفتيش وتخريب للمنازل.

وأوضح نادي الأسير، أن (19) مقدسيا اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم أمس، بينهم سبعة فتية على الأقل، تراوحت أعمارهم من (14- 18) عاما، رافق ذلك اعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، حيث أفرج لاحقا عن غالبيتهم بشروط، ولا تزال مجموعة منهم تنتظر المحاكمة.

وقال النادي إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة جنين، و9 مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل بينهم السيدة مها حسن الترك (30 عاما)، حيث جرى اعتقالها يوم أمس من أمام حاجز عسكري في البلدة القديمة، فيما اعتقل 4 مواطنين من محافظة قلقيلية، ومثلهم من محافظة طولكرم، واثنين آخرين من بلدة العوجا في أريحا، اضافة الى 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة.