محافظ الخليل يكرم بعثة التواجد الدولي المؤقت

الخليل / سما /

كرم محافظ الخليل جبريل البكري، ومجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية، اليوم الأربعاء، بعثة التواجد الدولي المؤقت في المدينة.

وقال المحافظ البكري، إن تكريم البعثة يعبر عن لحظة وفاء لها ولعملها في المنطقة الجنوبية من المدينة، والتي حالت دون ارتكاب مجازر بحق المواطنين خلال مهمة المراقبة التي كانت تزاولها ساعة بساعة.

واشار الى ان انهاء عمل بعثة التواجد الدولي من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤشر كبير وينذر بمزيد من العنف من قبل عصابات المستوطنين المتطرفين في البلدة القديمة من المدينة، مطالبا بوجود قوة دولية مسلحة لحماية شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

وفي ختام حفل التكريم، تم منح أعضاء البعثة الدولية دروعا تحمل صورة الحرم الابراهيمي رمز مدينة الخليل، والكوفية الفلسطينية، وشالات تراثية فلسطينية مطرزة، كما كرم اعضاء البعثة من جانبهم، محافظ الخليل ومؤسساتها.