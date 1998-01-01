جنرال اسرائيلي : ” البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”

محمد ابو علان

هاجم رئيس الاركان الاسرائيلي السابق جابي اشكنازي واحد المرشحين الرئيسيين في حزب " ازرق ابيض" سياسية حكومة نتنياهو تجاه قطاع غزة،وطالب السماح بإدخال الأموال لغزة من دول الخليج،وقال أن البندقية لن تحل مشاكل قطاع غزة”.

و في تسجيل بكاميرا خفية، نقلت محتواه " فضائية 13 العبرية العبرية" ، قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، وأحد قادة تحالف “أزرق أبيض”جابي اشكنازي لا يوجد حل عسكري لمشاكل قطاع غزة.

وتساءل ” ماذا أنتم فاعلون لو انتشر وباء في قطاع غزة؟، هل بندية ال M16 للجنود ستستطيع إيقاف الوباء؟، بكل تأكيد لن تستطيع”.

وعن موضوع إدخال الأموال لقطاع غزة قال اشكنازي:” إن كان الأمر يتطلب أخذ أموالي، أموالك أو أموال آخرين لصالح قطاع غزة، أقول لا، ولكن ما هي الأسباب التي تمنع إدخال أموال دول الخليج لتقام بها محطة لتحلية المياه؟، فليكن ماء كما يجب في غزة؟”.