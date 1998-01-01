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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

الأربعاء 13 مارس 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة. الحافلات المراد سفرها:

وأفادت داخلية غزة، أنّ الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة والثامنة من كشف (3/12).

وطالبت الداخلية، من المسافرين ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء منهنا

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