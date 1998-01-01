اللد: مقتل فتاة قبل زفافها بأيام

القدس المحتلة / سما /

قُتلت ديانا فؤاد أبو قطيفان الأعسم (18 عاما) في جريمة إطلاق نار في حي شنير بمدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء. وأصيب في الجريمة جدها (65 عاما) بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وذكرت مصادر طبية، أن المركز الطبي في المنطقة تلقى بلاغا الساعة 09:44 حول العثور على مصابة (18 عاما) جراء تعرضها لإطلاق نار في اللد، ووصفت حالتها بالحرجة وأحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى "أساف هروفيه" غير أنها فارقت الحياة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابة قُتلت قبل زفافها بأيام معدودة. كما أن والدة القتيلة قتلت قبل عدة أعوام.

وعلم أن القتيلة كانت قد تركت منزل أسرتها قبل أيام على خلفية الزواج المرتقب، وعادت إلى المنزل، صباح اليوم، فقام مجهول بإطلاق النار عليها عن مسافة عدة أمتار.

واستدعيت الشرطة إلى المكان التحقيق في ملابسات الجريمة.