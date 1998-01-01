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بيت لحم: الاحتلال يهدم بركسا وغرفة زراعية في بيت جالا

الأربعاء 13 مارس 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا لتربية المواشي والأغنام، وغرفة زراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "وادي المخرور" غرب المدينة، وقامت بهدم بركس مساحته حوالي (120) مترا مربعا، وغرفة زراعية، يعودان للمواطن باسم زيت، علما أنه تم تشيدهما قبل حوالي عامين.

يشار إلى أن منطقة وادي المخرور تشهد في الآونة الأخيرة هجمة من قبل المحتل لأطماع استيطانية، حيث تعرضت العديد من الغرف الزراعية إلى الهدم، إضافة الى منع عدد آخر من المواطنين من احداث عمران بنائي فيها.

#الاحتلال

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