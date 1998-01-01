بلدية غزة تدعو لإتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق والأماكن العامة الأخرى في المدينة وتعزيز التعاون مع البلدية في نشر ثقافة الصحة البيئية وتعزيزها لدى فئات المجتمع المختلفة .

وأكدت البلدية أنها تنشر بشكل دوري إرشادات توعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وتنظم حملات توعية بالتعاون مع مؤسسات محلية في المدارس لزيادة الوعي لدى المجتمع وتوسيع دائرة مشاركته في العمل التطوعي والتشاركي .

وأوضحت البلدية أن إتباع المواطنين للإرشادات يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة المدينة ويحقق للمواطن بيئة أكثر صحةً ونظافةً، ويضمن ترحيل النفايات المنزلية بشكل يومي، ويعزز العلاقة بين البلدية والمواطنين .

وبينت أن الإرشادات تشمل؛ وضع النفايات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق وإخراجها مبكرا وقبل الساعة 7 صباحا لضمان ترحليها في نفس اليوم، وعدم وضع النفايات في جزر الشوارع، والحفاظ على حاويات النفايات وعدم إحراقها حفاظاً على الصحة البيئية .

وفيما يتعلق بأعمال البلدية في مجال النظافة خلال شهر شباط / فبراير الماضي؛ أوضحت البلدية أنها جمعت 15 ألف طن من النفايات الصلبة الماضي من كافة أحياء ومناطق المدينة، ونظمت 11 حملة للنظافة بالتعاون مع مؤسسات محلية، وأزالت 1750 كوب من أتربة الشوارع .

وأضافت أن أهم الشوارع التي شملتها أعمال الكنس وإزالة الأتربة هي : شارع صلاح الدين، وشاعر الأقصى ( الصناعة ) وشارع عون الشوا ( 8)، وشارع أحمد الجعبري ( النفق ) ، وعز الدين القسام، بالإضافة إلى شارع القدس، وشارع الحجر .

وبينت أن مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة استقبل خلال نفس الفترة نحو 19 ألف طن من النفايات منها 15 ألف من بلدية غزة و3600 من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) و 94 طن من بلدية الزهراء، و 95 طن من بلدية المغراقة، و 52 طن من بلدية وادي غزة .