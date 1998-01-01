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لطيفة التونسية ممنوعة من الغناء!

الأربعاء 13 مارس 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لطيفة التونسية ممنوعة من الغناء!


وكالات / سما /

أوصى طبيب المطربة لطيفة التونسية، بضرورة امتناعها نهائيا عن الغناء لمدة شهر على الأقل، بعدما تعرضت أحبالها الصوتية لإجهاد شديد بسبب التهاب في الشعب الهوائية، ومعاناتها من التهاب مزمن في الحنجرة.

كما أوصى الطبيب لطيفة، بضرورة الخلود إلى الراحة التامة، ومتابعة حالة الأحبال الصوتية وقدرتها على التعافي بصفة دورية مع تناول العلاج، والامتناع نهائيا عن إجهاد الحنجرة بالغناء لمدة شهر واحد على الأقل.

وكانت لطيفة قد تعرضت لأزمة مماثلة عام 2015، وتلقت وقتها نصيحة طبية بالامتناع عن الكلام أو الغناء لمدة أسبوع على الأقل، ولكنها رفضت الالتزام بتعليمات الطبيب، وقالت وقتها: “الدكتور الكبير أشرف رجب شكرا على أمانتك. بس أسبوع لا غناء ولا كلام ما أوعدكش، أنا مش حاخف غير بالغناء”، وقامت بالفعل بتسجيل أغنيتين.

 

المصدر: القدس العربي

#لطيفة التونسية

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