جيش الاحتلال يزعم : اعتقلنا "خلية" من قلنديا خططت لتنفيذ عمليات

رام الله / سما /

زعم جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت "خلية" في مخيم قلنديا قضاء رام الله بادعاء القاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على المعبر القريب من المخيم.

وتحت عنوان "سمح بالنشر" فقد تم اعتقال 7 شبان من مخيم قلنديا وكشفت التحقيقات أن "الخلية" يرأسها مصطفى خالد شحادة، من مواليد 2000، وهو من سكان قلنديا شارك في تزويد الاشخاص الستة بالأسلحة والعبوات الناسفة لشن هجمات على المعبر حسب ادعاء الشاباك.

وعمل جيش الاحتلال قبل شهرين على نشر وحدة خاصة على المعبر لرصد الشبان وتم التعرف على 4 منهم عندما قاموا بالقاء زجاجات حارقة على معبر قلنديا وبعد مطاردة القي القبض على اثنين منهم وخلال التحقيقات جرى اعتقال خمسة آخرين.

وتم توجيه لائحة اتهام ضد 6 من الشبان في محكمة عوفر في الأسابيع الأخيرة بزعم القاء زجاجات حارقة والعاب نارية على المعبر، كما جرى نقل المتهم السابع لإجراء مزيد من التحقيقات.