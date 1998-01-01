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أين يوجد أنظف هواء في العالم

الأربعاء 13 مارس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أين يوجد أنظف هواء في العالم


وكالات / سما /

يمكن لفنلندا أن تفتخر بأنظف هواء في الاتحاد الأوروبي، فقط أيسلندا تفوقت عليها في التصنيف العالمي.

بالإضافة إليهما، جاء في المراتب الخمس الأوائل إستونيا والسويد وأستراليا، وفقًا لتصنيف أعدته غرين بيس ومطور برامج الكمبيوتر AirVisual.

قارن مؤلفو التقييم درجة نقاء الهواء في 73 دولة. وقدروا عدد الجزيئات الدقيقة من الغبار الموجودة في المتوسط ​​في هواء مدن بلدان معينة. هذا واحد من أخطر أنواع تلوث الهواء للبشر: فبسبب صغر حجمها، تتغلغل الجزيئات بعمق في الجهاز التنفسي وتستقر في الرئتين، وهذا يسبب مشاكل صحية من الحساسية إلى السرطان.

واتضح أن أوسخ جو، في بنغلاديش وباكستان والهند.

في روسيا، تم تصنيف نوعية الهواء على أنها جيدة: واحتلت مرتبة في العشر الثانية ذات الهواء الأكثر نظافة.

#الهواء #العالم

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