تألقي بنقوش جلد الأفعي هذا العام

وكالات / سما /

شاركت خبيرة الأزياء البريطانية شين واتسون مع قراء صحيفة ديلي ميل البريطانية تجربتها حول ارتداء الملابس ذات النقوش الحيوانية.



ونصحت واتسون النساء بارتداء هذا النوع من الملابس بألوان متعددة مثل الكاكي أو البني، وخاصة نقوش جلد الأفعى.

فبعد أن اشتهرت أزياء النقوش الحيوانية المطبوعة على مدار الـ 12 شهراً الماضية تزايدت الرغبة لدى الكثير من النساء باقتنائها وارتدائها، وذلك لأنها تتماشى مع جميع أنواع الملابس الأخرى.



وبحسب واتسون فإن الأقمشة التي تحمل نقوش جلود الحيوانات مثل الأفاعي والنمور وحمار الوحش يمكن استخدامها في تصميم أنواع مختلفة من الأزياء كالفساتين القصيرة والتنانير والبلوزات والسراويل والقبعات.



إلا أن الأقمشة التي تحمل نقوش جلد الأفاعي باتت المسيطرة على صيحات الموضة حالياً لأن ألوانها الرمادية تجعلها مناسبة على مدار العام وفي كل الفصول.

وأكدت واتسون على إمكانية استخدام طبعات جلد الأفعى في الأحذية النسائية الطويلة التي تصل إلى الركبة في الشتاء والأحذية القصيرة في فصل الصيف، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.