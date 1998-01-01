نادي الأسير: 38 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (38) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر آذار الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصّادرة (14) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. عاصم خير براغثة، رام الله، 6 شهور أمر جديد

2. مجاهد سائد شني، رام الله، 4 شهور أمر جديد

3. أدهم محمد بدوان، القدس، 4 شهور أمر جديد

4. جمعة أحمد عاصي، رام الله، 4 شهور أمر جديد

5. نادر عبد القادر عادي، رام الله، 4 شهور أمر جديد

6. يحيى عقل ربيع، رام الله، 6 شهور أمر جديد

7. أحمد بسام أبو الرب، جنين، 3 شهور أمر جديد

8. أحمد محمد علاونة، جنين، 6 شهور أمر جديد

9. إبراهم سليم الزير، بيت لحم، 6 شهور تمديد

10. رايق عبد الرحمن بشارات، طوباس، 3 شهور أمر جديد

11. محمد يوسف زغاري، بيت لحم، 3 شهور تمديد

12. محمد يوسف غزاونة، رام الله، 6 شهور تمديد

13. رامي عزات سطوف، رام الله، 6 شهور تمديد

14. مصطفى عصام بيتلو، رام الله، 4 شهور تمديد

15. محمد هيثم خطيب، القدس، 3 شهور تمديد

16. محمد سالم سلايمة، الخليل، 6 شهور تمديد

17. محمد أحمد صلاح، جنين، 6 شهور تمديد

18. نضال أحمد أبو عياش، الخليل، 4 شهور تمديد

19. محمد منذر عوري، البيرة، 4 شهور تمديد

20. علاء أحمد السعدي، جنين، 4 شهور تمديد

21. حسام حسني ناصر الدين، الخليل، 6 شهور تمديد

22. أحمد فوزي صوافطة، 4 شهور تمديد

23. حسام محسن الرزة، نابلس، 4 شهور تمديد

24. حسام أنيس حرب، سلفيت، 4 شهور تمديد

25. إحسان محمود عثمان، رام الله، 6 شهور تمديد

26. مصطفى نائل تل، رام الله، 4 شهور تمديد

27. يزن إياد حنايشة، جنين، 4 شهور تمديد

28. عدي محمود أبو مفرح، بيت لحم، 3 شهور تمديد

29. علاء كامل بريوش، الخليل، 3 شهور تمديد

30. أحمد عمر زهران، رام الله، 4 شهور أمر جديد

31. رائد عبد الفتاح جعبري، الخليل، 4 شهور أمر جديد

32. صلاح محمد خواجا، رام الله، 3 شهور تمديد

33. يوسف محمد عودة، رام الله، 4 شهور تمديد

34. عيسى إبراهيم أبو عاهور، بيت لحم، 6 شهور تمديد

35. أحمد جبريل مخامرة، الخليل، 6 شهور تمديد

36. وعد رباح فقها، رام الله، 4 شهور أمر جديد

37. طارق نايف مسالمة، الخليل، شهران أمر جديد

38. مجدي محمد قطب، نابلس، 6 شهور أمر جديد