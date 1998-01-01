  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

الأربعاء 13 مارس 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: بدأنا مشاروات تشكيل الحكومة وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية


رام الله / سما /


قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، محمد اشتية: إنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة مع المجلس الثوري لحركته، أمس، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية للحركة، ستناقش اليوم تشكيل الحكومة.


وأوضح اشتية، في تصريح إذاعي لـ "صوت فلسطين" الرسمية، أن المشاورات ستشمل الجميع والحكومة للكل الفلسطيني، وستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والفصائل وحركة فتح وكل من له علاقة بالكل الوطني، والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة.

وأضاف اشتية: "حتى الفصائل التي لا تريد المشاركة سنسمع منها رؤيتها لبرنامج الحكومة، ونريد لهم أن يكونوا شركاء، والهم الرئيسي بالنسبة لنا هو إنجاز الأمر، وإنهاء الانقسام، والرئيس محمود عباس هاجسه اليوم، إنهاء الانقسام".

وتابع اشتية: "الأمر يُمثل تعزيزاً في صمودنا لمواجهة الاستحقاقات السياسية والتحديات التي نواجهها خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أننا لن نتعاطى مع صفقة القرنالأمريكية".

واستطرد: "رأينا الشق الأول من صفقة القرن، والرئيس عباس يتابع كل القضايا المتعلقة بالمسار السياسي، ويدير الدفة بكل تفاصيلها وصفقة القرن ستولد ميتة وعلى أوروبا وروسيا الاتحادية، والأمم المتحدة، أن يفكروا بمرحلة ما بعد صفقة القرن".

واضاف : "سنتقاسم لقمة العيش في الأزمة المالية، والحكومة سيكون لها خطة في هذا الموضوع، وندرك صعوبة الظرف السياسي والاقتصادي، والولايات المتحدة وإسرائيل تشن حرباً مالية علينا؛ لدفعنا لقبول مسار سياسي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، وهذه الحرب عنوانها الابتزاز، ولن نقبل الابتزاز المالي بأي شكل من الأشكال". 

وقال: "مثلما هزمنا نتنياهو في بوابات القدس، قادرين نصبر قليلاً للخروج من عنق الزجاجة، وقدرنا أن نصبر على هذه الأرض وألا نستسلم". 

وأضاف اشتية: "أعدنا الأموال كاملة للجانب الإسرائيلي، فالأمر غير متعلق بحجم الأموال، إسرائيل تجبيه عنا، ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي قرش". 

 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض

السنوار يلتقي العمادي وهذا ما بحثاه...

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم

الوفد المصري يصل غزة الخميس حاملا الرد الاسرائيلي على شروط حماس للتهدئة

غانتس: سنعارض بناء ميناء لصالح حماس في غزة ومستقبل القطاع يقع على عاتقها

سلطة النقد توضح اسباب تباين نسب صرف رواتب الموظفين أمس

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

الأخبار الرئيسية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة

ايران اسرائيل - ارشيف

إيران تهدد إسرائيل برد مباشر وموجع على أي اعتداء

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة

الشعبية

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم