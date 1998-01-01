أمير سعودي في أول زيارة للمناطق الفلسطينية (صور)

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمدالله، الإثنين، أول أمير سعودي يزور المناطق القلسطينية .

ونشر الحمدالله عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صورة تظهر رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية الأمير السعودي منصور بن مسلم.

وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح.

وقال الحمدلله إنه يرحب بالأمير السعودي، والوفد المرافق له، ناقلا له تحية من الرئيس محمود عباس.

ووقعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مذكرة تعاون مع مؤسسة الإغاثة التعليمية، تهدف إلى "تطوير التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.



وثمّن ، الحمدلله، "الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

ودعا الحمدلله إلى تكثيف الزيارات العربية إلى مناطق الضفة الغربية.