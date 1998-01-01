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حماس : الضفة تقترب من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال

الأربعاء 13 مارس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الضفة تقترب من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال


رام الله / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران إن الضفة الغربية المحتلة تقترب يومًا بعد يوم من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بدران في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" إن "شهيد في الخليل وآخر في سلفيت، ومواجهات متواصلة متصاعدة في الأقصى، وغليان متزايد في السجون، وانعدام الأفق السياسي وتراجع الوضع الاقتصادي، تزيد من الدافعية للمقاومة، لكن أحداث الاقصى تبقى دومًا الشرارة".

وتابع في تغريدة أخرى، "واهم هذا المحتل إذا ظن أن شعبنا سيتوقف عن مقاومته بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي أو التعقيدات الإقليمية والدولية، نحن الشعب الذي لا يقهر".

وقال بدران "مطلوب مزيدًا من التحرك والدفاع عن الأقصى من قبل الجميع، وسوف يهزم المحتل كما في كل مرة بإذن الله".

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