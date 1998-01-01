المشي 45 دقيقة أسبوعياً يحمي من التهاب المفاصل

وكالات / سما /

نصحت نتائج دراسة أمريكية البالغين الذين يشتكون من آلام المفاصل وتيبّسها بالمشي لمدة لا تقل 45 دقيقة أسبوعياً للوقاية من التهابها في المستقبل. وعلى الرغم من أن وقت المشي الذي تقترحه الدراسة كحد أدنى يقل عن 10 دقائق يومياً إلا أن فاعليته في الوقاية من التهاب المفاصل تصل إلى 80 بالمائة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية أبحاث "التهاب المفاصل"، وأجريت في جامعة "نورث وسترن". وقد استغرقت أبحاث الدراسة عامين تمت فيهما متابعة 1600 شخص من المعرّضين للإصابة بالتهاب المفاصل، وتنطبق نتائجها على النساء والرجال.

وأظهرت نتائج التجارب أن الانتظام في المشي ساعد على تقليل آلام المفاصل، وزيادة ليونتها، وتقليل التيبّس. ونجح المشي في تحسين وظائف مفاصل الورك والركبة والأقدام، ما انعكس على زيادة قدرة المصاب بالتهاب في المفاصل على الحركة، أو الوقاية منه إذا كانت الحالة في مرحلة مبكرة.

ووجد الباحثون أن النشاط البدني المعتدل (متوسط الكثافة) أفضل من الخفيف في تحسين حالة المصابين بالتهاب المفاصل أو المعرّضين للإصابة به. وتمت مقارنة المشي معتدل السرعة بالمشي البسيط الذي يعتمد على دفع عربة تسوق خفيفة أو مشاية كنوع من الحماية، وتبين أن المشي متوسط الكثافة دون مساعدة أو بالتحميل على عصا عند الحاجة فعّال في تخفيف مشاكل التهاب المفاصل.