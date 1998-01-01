هذه الأطعمة قد تسبب حب الشباب وبثور الوجه

وكالات / سما /

لا شك أن تناول الحليب الخالي من الدهون بدلاً من كامل الدسم يمنح الجسم فوائد صحية، لكن هل تعلم أن الحليب منزوع الدسم يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب؟ إليك مجموعة من الأطعمة يُعتقد أنها تزيد بثور الوجه وحب الشباب:

خبز القمح. وفقا لدراسة نُشرت في دورية الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية هناك ارتباط بين الحساسية للغلوتين الذي يوجد في القمح وبين حب الشباب. إذا كنت تشكو من بثور الوجه ابحث عن بدائل مثل الشوفان وخبز الراي، أو تناول الكربوهيدرات من البطاطس والأرز.

الحليب خالي الدسم. وجدت دراسة نشرتها دورية الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الذين يشربون الحليب العادي أقل شكوى من حب الشباب وبثور (دمامل) الوجه مقارنة بمن يشربون الحليب خالي الدسم.

السموثي. يوفر عصير السموثي مغذيات عديدة للجسم، لكن عند تناول الكثير من الفركتوز الموجود في الفاكهة تتأثر البشرة وتصبح أكثر قابلية لظهور حب الشباب.

زيت الصويا. يحتوي زيت الصويا على الكثير من الدهون غير المشبّعة، ومنها زيت الصويا والزيوت الغنية بأحماض أوميغا6.

اللبن قليل الدسم. عندما يقوم منتجو الألبان بتقليل نسبة الدسم في اللبن (الزبادي) وغير ذلك من منتجات الحليب يضيفون نسبة كبيرة من السكر المصنّع الذي يتسبب في تآكل طبقة الكولاجين التي تبطّن الجلد، وينتج مكان الطبقة المتآكلة بثور الوجه.