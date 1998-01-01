  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تسريب حديث يكشف عن ساعات هواوي المنتظرة

الأربعاء 13 مارس 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب حديث يكشف عن ساعات هواوي المنتظرة


وكالات / سما /

أعلنت شركة هواوي من قبل، عن ساعة Watch GT، مع ظهور هاتف Huawei Mate 20 Pro، بما تحمل من نظام تشغيل حديث يعرف باسم Light OS، اليوم يبرز تقرير حديث ملامح اثنتين من ساعات هواوي، اللتان تحملان الاسم نفسه Watch GT.

وكشف التقرير التابع لموقع WinFuture عن تسريب جديد، يوضح شكل ساعتي GT من هواوي، حيث تعرف الأولى باسم Huawei Watch GT Active، فيما يطلق اسم Huawei Watch GT Elegant على الساعة الأخرى، بحسب ما أوضح التقرير الأخير.

ويبدو واضحا وجود بعض الاختلافات بين الإصدار الأحدث لساعات Watch GT من هواوي، والإصدار السابق للساعات الذكية، حيث صممت الأزرار الخاصة بالساعات بصورة شديدة الاختلاف والتميز، فيما تتسم بألوان برتقالية ورمادية غير معتادة أيضا.

المواصفات

ويؤكد التقرير الأخير من WinFuture على أن إصدارات هواوي الأخيرة من الساعات الذكية، ستحمل جميعها نفس الشاشة المميزة OLED، صاحبة الـ1.39 بوصة، مع العلم بأن ساعةGT Active ستأتي باللونين الأبيض والأسود.

أما عن الأسعار الخاصة بساعات هواوي الذكية، فبينما تبلغ القيمة السعرية لـHuawei Watch GT حاليا بنحو 199 جنيه استرليني بالنسبة للساعة الرياضية، و229 جنيه استرليني للأخرى الكلاسيكية، يشير التقرير الأخير إلى أن سعر الإصدار الحديث من النسخة Activeسيصل إلى حوالي 249 جنيه استرليني، مقابل 229 جنيه استرليني بالنسبة للنسخة الأخرىElegant.

وكانت شركة سامسونج هي الأخرى قد كشفت عن مواصفات أحدث ساعاتها الذكية، Samsung Galaxy Active، منذ فترة قصيرة، في وقت لفتت فيه شركة أبل الأنظار بساعات ذكية، تحمل مواصفات كافية لإبهار عشاق الأجهزة الحديثة كافة.

وفي النهاية، يبدو من المستغرب قيام شركة هواوي بإصدار نسختين مختلفتين من الساعة الأحدث الخاصة بها، وخاصة بالنظر إلى الصور المسربة، ما يتطلب الانتظار حتى حلول موعد الكشف الرسمي عن تلك الساعات الذكية خلال إقامة مؤتمر P30 المرتقب، في الـ26 من شهر مارس الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.

#ساعات #هواوي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض

السنوار يلتقي العمادي وهذا ما بحثاه...

غانتس: سنعارض بناء ميناء لصالح حماس في غزة ومستقبل القطاع يقع على عاتقها

الوفد المصري يصل غزة الخميس حاملا الرد الاسرائيلي على شروط حماس للتهدئة

سلطة النقد توضح اسباب تباين نسب صرف رواتب الموظفين أمس

البدء ببناء مقر "اللجنة القطرية" على أرض مهبط طيران الرئيس الشهيد "عرفات" بغزة

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

الأخبار الرئيسية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة

ايران اسرائيل - ارشيف

إيران تهدد إسرائيل برد مباشر وموجع على أي اعتداء

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة

الشعبية

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم