تسريب حديث يكشف عن ساعات هواوي المنتظرة

وكالات / سما /

أعلنت شركة هواوي من قبل، عن ساعة Watch GT، مع ظهور هاتف Huawei Mate 20 Pro، بما تحمل من نظام تشغيل حديث يعرف باسم Light OS، اليوم يبرز تقرير حديث ملامح اثنتين من ساعات هواوي، اللتان تحملان الاسم نفسه Watch GT.

وكشف التقرير التابع لموقع WinFuture عن تسريب جديد، يوضح شكل ساعتي GT من هواوي، حيث تعرف الأولى باسم Huawei Watch GT Active، فيما يطلق اسم Huawei Watch GT Elegant على الساعة الأخرى، بحسب ما أوضح التقرير الأخير.

ويبدو واضحا وجود بعض الاختلافات بين الإصدار الأحدث لساعات Watch GT من هواوي، والإصدار السابق للساعات الذكية، حيث صممت الأزرار الخاصة بالساعات بصورة شديدة الاختلاف والتميز، فيما تتسم بألوان برتقالية ورمادية غير معتادة أيضا.

المواصفات

ويؤكد التقرير الأخير من WinFuture على أن إصدارات هواوي الأخيرة من الساعات الذكية، ستحمل جميعها نفس الشاشة المميزة OLED، صاحبة الـ1.39 بوصة، مع العلم بأن ساعةGT Active ستأتي باللونين الأبيض والأسود.

أما عن الأسعار الخاصة بساعات هواوي الذكية، فبينما تبلغ القيمة السعرية لـHuawei Watch GT حاليا بنحو 199 جنيه استرليني بالنسبة للساعة الرياضية، و229 جنيه استرليني للأخرى الكلاسيكية، يشير التقرير الأخير إلى أن سعر الإصدار الحديث من النسخة Activeسيصل إلى حوالي 249 جنيه استرليني، مقابل 229 جنيه استرليني بالنسبة للنسخة الأخرىElegant.

وكانت شركة سامسونج هي الأخرى قد كشفت عن مواصفات أحدث ساعاتها الذكية، Samsung Galaxy Active، منذ فترة قصيرة، في وقت لفتت فيه شركة أبل الأنظار بساعات ذكية، تحمل مواصفات كافية لإبهار عشاق الأجهزة الحديثة كافة.

وفي النهاية، يبدو من المستغرب قيام شركة هواوي بإصدار نسختين مختلفتين من الساعة الأحدث الخاصة بها، وخاصة بالنظر إلى الصور المسربة، ما يتطلب الانتظار حتى حلول موعد الكشف الرسمي عن تلك الساعات الذكية خلال إقامة مؤتمر P30 المرتقب، في الـ26 من شهر مارس الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.