داوود أول صفقات "الصداقة" القوية

غزة / سما /

كشفت مصادر صحيفة، عن توقيع فريق الصداقة أحد أندية دوري الدرجة الممتازة مع لاعب شباب جباليا يوسف داوود، لتعزيز صفوف الفريق في الدوري الموسم القادم.

وبحسب المصادر فقد اتفق داوود مع "المدفعجية"، على ارتداء قميص الفريق قي الموسم القادم، ليدعم خط هجوم الفريق، بانتظار عقد مزيد من الصفقات لترتيب أوراق الفريق مُبكراً في البطولة الأقوى في غزة.

يذكر أن داوود رحل عن شباب جباليا بعد حصوله على ورقة الاستغناء الخاصة به من النادي، بعد نهاية الدوري الذي تواجد فيه "الثوار" في المركز الثاني، لأول مرة في تاريخ النادي.