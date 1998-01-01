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الإمارات تأسف لإدراجها في القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبة

الأربعاء 13 مارس 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تأسف لإدراجها في القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبة


ابو ظبي / وكالات/

انتقدت الإمارات العربية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، قرار الاتحاد الأوروبي، الذي أدرجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. واعربت عن "أسفها" لصدوره.

وأشارت الإمارات، إلى أنها قدمت لبروكسل، جدولا زمنيا مفصلا بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وقال البيان: "جاءت هذه الخطوة، على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته (الإمارات) مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

وأكدت دولة الإمارات، "حرصها على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي".

وفي وقت سابق، وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مدرجا عشر دول جديدة إليها، بينها الإمارات، وهو ما جعل القائمة تضم 15 دولة.

وظهرت هذه القائمة، في عام 2017 بعد سلسلة فضائح، أهمها التهرب من الضرائب وغسيل الأموال، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

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