نادي الوحدات يزور مدينة روابي ويغادر الى عمان

رام الله / سما /

زار نادي الوحدات، الثلاثاء، مدينة روابي بعد فوزه على نادي هلال القدس في مباراته يوم الاثنين خلال زيارته إلى فلسطين، والتقى في نهاية الجولة مع مؤسس مدينة روابي بشار المصري.

وتضمنت الجولة الاطلاع على عدد من مرافق مدينة روابي، من نقطة الانطلاق عند السارية التي تحمل أكبر علم في فلسطين، وبعض الأحياء السكنية، كما زار اللاعبون مدرج المدينة وأنهوا جولتهم في المركز التجاري الـ "كيو سنتر" حيث كان ينتظرهم شبان وشابات من الجمهور الفلسطيني، والذين أعربوا عن مدى سعادتهم بهذه المفاجأة.

وعند زيارتهم أكاديمية روابي الإنجليزية التي تدرّس طلبتها على نظام كامبردج (IGCSE) البريطاني العالمي، حيث اصطحبوا في جولة في أرجائها بينما استقبلهم فريق كرة القدم من طلبتها وهم يرتدون الملابس الرياضية حيث لعبوا معهم في مباراة ودّية مرحة على أرض ملعب الأكاديمية وكان من ضمنهم فريق الفتيات الذي فاز نهاية الأسبوع الماضي ببطولة كرة القدم الخماسي للإناث، فيما امتلأ مدرّج الملعب بمشجعين من الطلبة والذين هتفوا بأغنية "نادي الوحدات" الشهيرة في الوسط الفلسطيني فرحا بزياتهم لهم.

وقال رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور: "مدينة روابي التي اهتم القائمون عليها بأدق التفاصيل لتنافس دول العالم الكبرى، هي فخر فلسطيني وعربي لأنها تؤكد على قوّة الفلسطيني التي تكمن بإصراره وصموده على أرضه، ونتمنى أن نرى كل مناطق فلسطين على شاكلتها بجماليتها وحرفية العمل فيها فهي تحفة جميلة، لذلك أبارك للشعب الفلسطيني هذا الصرح الرائد".

وقال المدير الفني لنادي الوحدات قيس اليعقوبي، طوال زيارتنا إلى فلسطين كانت المشاعر مختلطة بين حنين اللاعبين إلى أرض وطنهم فلسطين وبين عدم تصديقهم بأنهم وصلوا إليها، ولقد حلمنا طويلا أن نطأ هذا التراب المقدس منذ سنين، واليوم تحقق هذا الحلم بزيارة القدس ورام الله وروابي، إلا أن المفاجأة الحقيقية هي أن نجد في فلسطين المحتلة مثل مدينة روابي المبنية على تلال خلابة وبطراز حديث جدا، أما المدرج فذكرني بمسرح قرطاج كونني تونسي الجنسية، وبالتالي نشكر كل الكفاءات التي بنت هذه المدينة فالشعب الفلسطيني يستحق هذا المكان وهذا المتنفس. ومن جانبه أعرب مؤسس المدينة بشار المصري، عن سعادته بهذه الزيارة لنادي الوحدات الذي يحظى بجمهور كبير بين الشعب الفلسطيني، كما نشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في أرضكم وبين أهلكم، أهلاً وسهلاً بأبطال نادي الوحدات وبكل أهلنا وأخوتنا في الأردن الحبيب.. نادي الوحدات في روابي فخر عظيم، وأعترف أنني من مشجعي النادي منذ زمن بعيد".

وعادت بعثة الوحدات الى الاردن بعد ان غادرت فلسطين اثر انتهاء زيارتها .

وقبل ان تغادر البعثة زارت ضريح الرئيس الشهيد القائد ابو عمار حيث قرأت الفاتحة على روحه الطاهرة ،ثم زارت البعثة مدينة القدس وتجولت في المدينة القديمة ولم تتمكن من زيارة الاقصى بسبب الاجراءات الاسرائيلية في المدينة .