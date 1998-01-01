قلنديا يلتقي اليوم بيتروشيمي بعد خسارته امام شيميدور

رام الله / سما /

خسر فريق مركز قلنديا مباراته الثانية في بطولة غرب اسيا للاندية الابطال بكرة السلة امام الفريق الايراني شيميدور بنتيجة كبيرة وصلت الى 123 نقطة مقابل 49 في اللقاء الذي جمعهما الاثنين على صالة الشعب ببغداد ، ويقدم الفريق الفلسطيني أسوأ نتيجة بالبطولة حتى الان ، بعد مباراة من طرف واحد ، لم يقدم فيها فريق قلنديا المأمول منه رغم تحسن الاداء في الربعين الاول والثاني قبل انهيار الفريق واستسلامه للامر الواقع ، ليحقق الفريق الايراني اعلى نتيجة فوز بالبطولة عبر قلنديا.

الفريق الفلسطيني يعلم قدرات شيميدور والفوارق الكبيرة بين الفريقين، لكن فريق قلنديا ايضا لم يؤد ما كان عليه في اللقاء وتاه الفريق بحيث كان يلعب بارتجالية ، وصعب عليه الوصول لسلة شيميدور فكانت الهجمات على استحياء ودون تحقيق الهدف منها لكثرة اضاعة التصويب دون تسجيل فيما كان قطع الكرات من قبل شيميدور العلامة الفارقة ايضا باللقاء ، فكثيرة هي كراتنا المقطوعة بسبب وبدون سبب .

الفريق الايراني انهى الربع الاول لمصلحته بنتيجة 28 نقطة مقابل 10 وفي هذا الربع كان اداء قلنديا مقبولا الى حد ما نتيجة واداء وتحسن في الربع الثاني وسجل قلنديا 14 نقطة وارتفع المستوى قليلا رغم تسجيل شيميدور 29 نقطة لتكون النتيجة الاجمالية للربعين 57 مقابل 24 .

في الربع الثالث بدأ انهيار الفريق الفلسطيني من خلال سيطرة شبه كاملة لشيميدور على ارض الميدان تسجيلا ولعبا وفنا وغاب لاعبونا عن المشهد لعدم التفاهم والتناغم فيما بينهم ويسجل فريق شيميدور 34 نقطة بمقابل 9 نقاط فاسطينية ليرتفع الفارق الى 89 نقطة مقابل 33 ، وبقي اللعب على هذا المنوال سيطرة فنية وبدنية وبدلاء وثلاثيات للفريق الايراني .

وفي الربع الرابع تحسن اداء قلنديا قليلا من خلال تسجيل 16 نقطة لكن الفارق كان كبيرا جدا للفريق الايراني الذي سجل 34 نقطة والاجمالي 123 نقطة مقابل 49 لفلسطين .

الفريق الفلسطيني بحاجة للتفاهم بين لاعبيه والذي هو مفقود جدا ولا يوجد تناغم والارتجالية طغت على اللعب ، فلا مجال للعب بخطة توضع للمباراة دون تطبيق عملي لها بالتدريبات المتواصلة وانما في تدريبات الفريق في البطولة .

وتنتظر فريق قلنديا الاربعاء مباراة كبيرة مع بطل ايران بيتروشيمي الذي حقق الفوز على الجيش السوري وعلى النفط العراقي ويمتاز الفريق بطول لاعبيه وخبرات فنية وبدنية كبيرة ويكاد يكون الفريق الاميز والافضل بالبطولة كون اركانه متكاملة.

في ذات السياق واصلت ادارة نادي حيفا الفلسطيني ببغداد مؤازرتها للفريق وقدمت له في المباراة المنصرمة معالجا وطبيبا خاصا في ظل عدم وجود معالج للفريق الفلسطيني، ودوما يتواصل عمر القاروط مسؤول من النادي الحيفاوي ببغداد مع البعثة القلنداوية لتقديم الخدمات المناسبة.

ويختتم الخميس فريق قلنديا مشاركته في اللقاء الاخير امام الجيش السوري الذي هو اقل الاندية المشاركة قوة وفنا باستثناء قلنديا ، لكن اذا لعب الفريق بفدائية وحيوية ومسؤولية قد يصنع الفارق ويحقق شيئا في البطولة.