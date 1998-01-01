حزب اسرائيلي : ترامب قرر انقاذ نتنياهو في الانتخابات القادمة

القدس المحتلة/سما/

أشارت تقديرات من مسؤولين كبار في قائمة "كحول لفان" إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب، قد يلجأ إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في هذا التوقيت، بهدف مساعدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.

ووفقاً لموقع صحيفة "معاريف العبرية"، أوضح مقربون من غانتس أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن سيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان، أثناء لقائه مع نتنياهو، خلال الأسبوعين المقبلين، ليمنحه فرصة تحقيق انجاز سياسي قبل الانتخابات.

وأوضحت القائمة أيضاً، بأن ترامب لا يتوقف عن مساعدة نتنياهو من خلال تصريحاته الأخيرة، بما في ذلك مشاركة منشورات لنتنياهو على حسابه الشخصي بالإنستغرام.