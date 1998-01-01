رونالدو يوجه تحية لمحبي ريال مدريد بعد مباراة اليوفي!

وكالات / سما /

بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي رسالة عاطفية لجميع محبي فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، بعد تألقه في مباراة أمس أمام أتلتيكو مدريد.

وكان فريق يوفنتوس قد عاد من بعيد أمام أتلتيكو مدريد، بعد انتصاره على الأتلتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بذلك اليوفي بمجموع لقائي “الذهاب والإياب” بنتيجة (3/2).

ويرجع الفضل الأول والأخير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية يوفنتوس في مرمى أتلتيكو مدريد، وقدّم مباراة استثنائية في كل شيء.

وبعد انتهاء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، وفي الممر الخاص بالصحفيين، نجح مراسل برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير في التحدث مع كريستيانو رونالدو لثوانٍ قليلة قبل مغادرته ملعب المباراة.

وقام كريستيانو رونالدو بعناق مراسل برنامج “الشيرينجيتو”، وقام ببعث رسالة عاطفية لكل محب ومشجع لفريق ريال مدريد الذي قضى معه النجم البرتغالي أفضل فتراته على الإطلاق.

وتحدث كريستيانو رونالدو لمراسل برنامج “الشيرينجيتو” قائلاً “أرسل تحياتي وأحضاني لبرنامج شيرينجيتو، ولمحبي ريال مدريد، ولرونسيرو – صحفي مدريدي مشهور-“.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت بأن كريستيانو رونالدو يفكر في العودة لصفوف ريال مدريد بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب المرينجي مرة أخرى.