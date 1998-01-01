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توخيل يعلق على تصريح رئيس الريال بشأن مبابي ونيمار

الأربعاء 13 مارس 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يعلق على تصريح رئيس الريال بشأن مبابي ونيمار


وكالات / سما /

علق السيد توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني بشأن كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وكان بيريز قد رفض الاختيار من بين الثنائي الفرنسي البرازيلي، حيث استغل الصحفيون تواجده في مؤتمر تقديم زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للميرينجي خلفاً للأرجنتيني سانتياجو سولاري لسؤاله عن صفقة اللوس بلانكوس القادمة من بين بطل العالم 2018 ونجم البرسا الأسبق، ولكن بيريز رد “أريدهما سوياً !”.

صحيفة آس الإسبانية نقلت تعليق مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق على هذه الكلمات قائلاً “الجميع يريد نيمار، مبابي، فيراتي أو ماركينيوس في فريقهم، لا يضايقني قول ذلك”.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو أن عمليتي التعاقد مع مبابي ونيمار ستكونان معقدتين، خصوصاً فيما يتعلق بمبابي الذي أكد نيته على الاستمرار مع باريس “لا زلت أؤمن بهذا المشروع، وأنا متأكد من أننا سنقوم بشيء جيد لهذا النادي، سأستمر في الارتباط بهذا النادي”.

#توماس توخيل

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