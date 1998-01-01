إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة بالخليل

الخليل / سما /

أصيب صباح اليوم الأربعاء، معلم وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة أثناء توجه الطلبة والأساتذة للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة معلم وعشرات الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفى محمد علي المحتسب في الخليل، لتلقي العلاج.

كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.

وأشار معلمو المدرسة إلى أن اقتحام قوات الاحتلال للمدرسة عرقل سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.