تيسير خالد: الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطينية يوم من أيام الحفاظ على الهوية الوطنية

رام الله / سما /

أشار تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة وأهمية الاحتفال اليوم بيوم الثقافة الفلسطينية ، الذي يتزامن مع تاريخ ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش في الثالث عشر من آذار

وأضاف : اليوم الموافق الثالث عشر من آذار - مارس، يحتفل الفلسطينيون بيوم الثقافة الفلسطينية، الذي تماهى مع ميلاد شاعر فلسطين الكبير محمود درويش. وفاء له ولعطائه ولدوره الريادي في حمل فلسطين إلى فضاءات عربية وعالمية جديدة وهو يوم يجدر بنا ان نحوله الى يوم من أيام الحفاظ على الهوية الوطنية .

وتابع قائلا : الربط بين تاريخ ميلاد محمود درويش ( 13/3/1941 ) ويوم الثقافة الوطنية، لا يعني بحال من الاحوال الانتقاص من شعراء وكتاب وفناني وموسيقيي ومسرحيي وسينمائيي وروائيي فلسطين، الذين ساهموا جميعا، كل من موقعه الثقافي في بناء صرح الثقافة الوطنية على مر السنين. ، بل ان الربط بين ميلاد شاعر القضية درويش ويوم الثقافة كان بمثابة اعتراف من الشعب والقيادة الفلسطينية بدورهم جميعا ووفاء لهم ولابداعاتهم واحدا واحدا دون استثناء ،