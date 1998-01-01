  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسير خالد: الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطينية يوم من أيام الحفاظ على الهوية الوطنية

الأربعاء 13 مارس 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشار تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة وأهمية الاحتفال اليوم بيوم الثقافة الفلسطينية ، الذي يتزامن مع تاريخ ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش في الثالث عشر من آذار 

وأضاف : اليوم الموافق الثالث عشر من آذار - مارس، يحتفل الفلسطينيون بيوم الثقافة الفلسطينية، الذي تماهى مع ميلاد شاعر فلسطين الكبير محمود درويش. وفاء له ولعطائه ولدوره الريادي في حمل فلسطين إلى فضاءات عربية وعالمية جديدة وهو يوم يجدر بنا ان نحوله الى يوم من أيام الحفاظ على الهوية الوطنية .

وتابع قائلا : الربط بين تاريخ ميلاد محمود درويش ( 13/3/1941 ) ويوم الثقافة الوطنية، لا يعني بحال من الاحوال الانتقاص من شعراء وكتاب وفناني وموسيقيي ومسرحيي وسينمائيي وروائيي فلسطين، الذين ساهموا جميعا، كل من موقعه الثقافي في بناء صرح الثقافة الوطنية على مر السنين. ، بل ان الربط بين ميلاد شاعر القضية درويش ويوم الثقافة كان بمثابة اعتراف من الشعب والقيادة الفلسطينية بدورهم جميعا ووفاء لهم ولابداعاتهم واحدا واحدا دون استثناء ،

#تيسير خالد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تتأهب وتحذر من عملية جوية موسعة قبل يوم الأرض

السنوار يلتقي العمادي وهذا ما بحثاه...

غانتس: سنعارض بناء ميناء لصالح حماس في غزة ومستقبل القطاع يقع على عاتقها

الوفد المصري يصل غزة الخميس حاملا الرد الاسرائيلي على شروط حماس للتهدئة

سلطة النقد توضح اسباب تباين نسب صرف رواتب الموظفين أمس

البدء ببناء مقر "اللجنة القطرية" على أرض مهبط طيران الرئيس الشهيد "عرفات" بغزة

عضو بالكنيست: سنضطر إلى اجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

الأخبار الرئيسية

هارتس : اسرائيل تخشى ان تؤدي احداث الاقصى الى انفجار الاوضاع مع غزة

ايران اسرائيل - ارشيف

إيران تهدد إسرائيل برد مباشر وموجع على أي اعتداء

كان العبرية تكشف : مصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويحول لمكاتب

خبير إسرائيلي: هذه الآلية الأمنية "الصارمة" لمتابعة إدخال أموال قطر لغزة

الشعبية

"الشعبية": التصعيد خطير وكرة النار تدحرجت لتشعل فتيل انفجار عارم