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فيديو.. مانشستر سيتي يمزق شباك شالكه بالأبطال

الأربعاء 13 مارس 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يمزق شباك شالكه بالأبطال


وكالات / سما /

لم يجد مانشستر سيتي الإنكليزي صعوبة في تخطي ضيفه شالكه الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فغلبه 7-0، مكرراً انتصاره في الذهاب 3-2، ليبلغ سيتي ربع النهائي.

وسجل لسيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 35 من ركلة جزاء، و38، الألماني ليروي سانيه 42، رحيم ستيرلينغ 56، برناردو سيلفا 71، فيليب فودين 78، البرازيلي غابرييل جيسوس 84.

ومزق سيتي شباك منافسه بدون أي مقاومة، فاستعرض رجال المدرب بيب غوارديولا في طريقهم إلى ربع النهائي لينضموا إلى جيرانهم يونايتد بانتظار ربما وصول إنكليزي آخر غداً حين يقابل ليفربول مستضيفه بايرن ميونيخ.

كان ليروي سانيه بطل المباراة بلا منازع، فقد اشترك بأربعة أهداف من أصل 7، ليضيفها إلى ركلة حرة مذهلة من مباراة الذهاب، لكن شالكه سيفخر، على الأقل، بالمدى الذي وصل إليه خريج الأكاديمية.

ويتضح من رقم التسديدات بين الخشبات الثلاث مانشستر سيتي 11 شالكه 0، الطريقة التي كانت تدار فيها المباراة.

ومنذ عام 1962 هذه أقصى هزيمة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لأي فريق ألماني في البطولات الأوروبية.

#مانشستر سيتي #شالكه

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