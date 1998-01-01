الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، خمسة مواطنين وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل واعتقلت خالد واياد غنيمات، كما اقتحمت مخيم العروب شمالا واعتقلت الشاب كريم أبو سل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وحسب المصادر ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بني نعيم شرق الخليل المواطنين: صايل عبد المهدي زيدات، وباسل رامي الواوي، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.