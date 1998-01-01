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الاحتلال يعتقل ستة شبان من جنين ومخيمها

الأربعاء 13 مارس 2019 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من مدينة جنين ومخيمها   .

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأسير المحرر شراع سموح هنداوي، ونزار ابو حماد، وليث محمود حمران بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منازل ذويهم في حيي خروبة وأبو ظهير وتفتيشها .

كما اعتقلت الأسرى المحررين أيمن جمال القمبع، وعبد الرحمن هاني أبو زاغة، وصهيب مجدي أبو الهيجا بعد اقتحمها لمخيم جنين ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية أعاقت حركة المواطنين.

#الاحتلال

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