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قاجعة.. أردني يربط ابنه الرضيع بعربة أطفال ويرميه في البحر

الأربعاء 13 مارس 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاجعة.. أردني يربط ابنه الرضيع بعربة أطفال ويرميه في البحر


وكالات

أقر رجل أردني بقتله طفله البالغ عاما واحدا من خلال دفع عربته إلى المياه عمدا، وفقا لما أعلنه رئيس هيئة الهجرة التايلندية يوم الثلاثاء.

ووقعت جريمة القتل في مدينة باتايا الساحلية، حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات البالغ 52 عاما يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما البالغ سنة واحدة، علما أن والد الطفل عمد بعد يومين من وصولهما إلى أخذ ابنه قائلا لزوجته إنه عهد به إلى عائلة أخرى، مما جعل الزوجة تشتكيه للسلطات.

وأوقفت الشرطة التايلاندية الرجل الأردني بعدما عثر صيادون في ميناء باتايا الرئيسي يوم الاثنين 11 مارس على جثة الطفل الرضيع.

وقال رئيس هيئة الهجرة التايلندي "إن الأردني أقر الليلة الماضية بأنه ربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر".

وأضاف "الأب قال إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا.. هذه قصة مفجعة".

وسيحاكم الرجل الأردني بموجب الفقرة 289 من القانون الجنائي التايلاندي بتهمة قتل طفل عمدا، وتصل عقوبة هذا العمل في حال الإدانة إلى الإعدام.

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